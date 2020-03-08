2020/03/08 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قالت رئاسة الجمهورية، اليوم الاحد، ان الرئيس برهم صالح بحث مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الاي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تفاصيل لقاء شمخاني برئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
قالت رئاسة الجمهورية، اليوم الاحد، ان الرئيس برهم صالح بحث مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الاي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تفاصيل لقاء شمخاني برئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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