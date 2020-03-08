شمخاني يلتقي قادة احزاب وتيارات سياسية عراقية

2020/03/08 | 21:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني في بغداد اليوم الاحد عددا من قادة الاحزاب والتيارات السياسية العراقية....

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