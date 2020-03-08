صالح يؤكد لشمخاني ضرورة التعاون بين البلدين للحد من انتشار فايروس كورونا

2020/03/08 | 21:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ضرورة التعاون بين العراق وايران للحد من انتشار فايروس كورونا، فيما اشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني موقف بلاده الداعم للعراق على مختلف الأصعدة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني".

ونقل البيان عن صالح تأكيده، "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير سبل التعاون في المجالات المختلفة خدمة لمصالح الشعبين الجارين، وضرورة التنسيق والعمل المشترك في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، ودعم جهود العراق في الحفاظ على سيادته وأمنه".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "وجوب متابعة الجهود والتعاون بين البلدين للحد من انتشار فايروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".

بدوره، جدد شمخاني "موقف بلاده الداعم للعراق على مختلف الأصعدة، وحرصها على تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة".

وتابع البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة اعتماد الحوار البنّاء لانهاء الأزمات وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر من أجل ترسيخ الأمن والسلم والدوليين".





ووصل شمخاني، امس السبت، الى العاصمة بغداد على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى.

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