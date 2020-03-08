القمع يتجدّد في الخلاني.. مقتل شخصَين وإصابة /47/ من المُحتجّين

2020/03/08 | 21:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت بعد هدوء نسبي شهدته الساحات العراقيّة لعدّة أيام، عاد القمع والتعنيف ضد المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، بخاصّة في العاصمة #بغداد، مساءَ اليوم الأحد.مصادر أمنيّة عراقيّة،

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