كورونا… كيف يموت بعض المصابين ويتغلب بعضهم على الفيروس؟

2020/03/08 | 21:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالميّة وصول عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 106 آلاف شخص، توفي منهم نحو 3600 مصاب، بينما نجح حوالي 60 ألفاً من التعافي من الفيروس.وفي

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