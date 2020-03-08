الدفاع المدني يعقم المدينة القديمة في النجف للوقاية من كورونا (صور)

2020/03/08 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، اليوم الاحد، تعقيم المدينة القديمة.وذكرت المديرية ان “الحملة تأتي ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار الاصابات بفيروس كورونا”.وسجلت المدينة القديمة محافظة النجف أول حالة إصابة بكورونا في العراق، وكانت لطالب دراسات دينية ايراني الجنسية.

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