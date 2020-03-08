رئيس الجمهورية يؤكد أهمية التعاون بين العراق وايران للحد من انتشار فايروس كورونا

2020/03/08 | 22:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني.وأكد صالح أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير سبل التعاون في المجالات المختلفة خدمة لمصالح الشعبين الجارين، وضرورة التنسيق والعمل المشترك في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، ودعم جهود العراق في الحفاظ على سيادته وأمنه، مشيداً بعمق الروابط […]

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