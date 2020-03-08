2020/03/08 | 22:04 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الشؤون في وزارة الداخلية، الاحد، اعتقال متهم قام بقتل اثنين من عائلته بـ"طبر" في ديالى.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بعد ورود معلومات من مصادرنا بقيام متهم بقتل شقيقه وزوجته بواسطة الة حادة (طبر) تم التوجه الى محل الحادث والقاء القبض على المتهم".وأضاف البيان أنه "تم تسليمه مع المبرز الجرمي الى قسم مكافحة اجرام ديالى بموجب وصل استلام اصولي لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".





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