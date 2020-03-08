الصحة تؤكد وفاة حالتين نتيجة فايروس كورونا

2020/03/08 | 22:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اكدت وزارة الصحة والبيئة،اليوم الاحد، وفاة حالتين اخريين لمصابين بفيروس كورونا المستجد، احدهما في ميسان والثاني في بابل.وقالت الوزارة في بيان أنها اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات المشخصة والوفيات.واكدت ضرورة تطبيق مقررات لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ومحاسبة الجهات المخالفة، كما أكدت ضرورة الوقاية الشخصية والمجتمعية منعا من انتشار […]

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