تسجيل اصابة ثالثة بفيروس كورونا في محافظة ديالى

2020/03/08 | 22:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر طبي، اليوم الاحد، بتسجيل اصابة ثالثة بفيروس كورونا في محافظة ديالى .

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم تسجيل اصابة ثالثة بفايروس كورونا في محافظة ديالى لامرأة من اهالي قضاء الخالص".

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