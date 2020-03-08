القبض على 7 متهمين بمشاجرة بين طرفين في ميسان

2020/03/08 | 22:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة قضاء المجر الكبير في ميسان، اليوم السبت، القاء القبض على 7 متهمين بمشاجرة بين طرفين في المحافظة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مفارز شرطة قضاء المجر الكبير اعتقلت ٧ متهمين بمشاجرة بين طرفين، فيما احالتهم إلى القضاء والذي قرر توقيفهم وفق المادة ١/٢ من قانون مكافحة الإرهاب".

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