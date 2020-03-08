منع وفد نادي اربيل من دخول كربلاء بسبب كورونا

2020/03/08 | 22:12 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

منع وفد نادي اربيل بكرة القدم من دخول اربيل بسبب فايروس كورونا.

وقال مصدر لـ"الغد برس"، انه "بقرار من قيادة عمليات كربلاء منع وفد نادي اربيل بكرة القدم من الدخول الى مقر اقامته في المحافظة بسبب فايروس كورونا".

وبين ان "الفريق عاد الى العاصمة بغداد بعد رحلة امتدت ل(٩) ساعات قادما من اقليم كردستان".

ولم يصدر اي توضيح من المكلف بإدارة شؤون اتحاد الكرة حيال الامر وهل سنلغى المباراة او تقام في مكان اخر

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