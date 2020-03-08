حجر قرية في ميسان توفي احد سكانها بفايروس كورونا

2020/03/08 | 22:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن محافظ ميسان علي دواي، مساء الأحد، عن حجر قرية في قضاء السلام بعد وفاة احد سكانها بسبب فيروس كورنا.وقال دواي في تصريح صحفي” تم الايعاز بالحجر المنزلي لقرية ابوجصانة محل سكن المواطن المتوفى بسبب فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة والمعنية بذلك” واشار الى إرسال قوة من […]

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