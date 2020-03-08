دعت الى توفير مستلزمات الوقاية ..حقوق الانسان تنتقد قرار دخول الملاكات الصينية للعراق

2020/03/08 | 22:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد انتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان “علي البياتي” اليوم الأحد، دخول الملاكات الصينية للعراق، مشيرا إلى أن دولتهم مصدر الوباء.وقال البياتي، في تصريح تابعته " كلكامش برس" “علقنا حينها على استغرابنا من هكذا قرار وعن حاجة العراق في هذا الظرف الحساس للملاكات الصينية علمًا أنها الدولة مصدر الوباء!! ونستغرب اليوم من قدوم الوفد الصيني إلى بغداد قبل مضي شهر اصلا على القرار الحكومي!”.وتساءل: “فمتى تم الطلب منهم ومتى تم فحصهم وكيف أمضوا شهرًا في الدولة الثالثة وما هي الغاية من جلبهم علمًا أن التعامل مع المرض مرسوم وواضح من قبل منظمة الصحة العالمية وهي موجودة في العراق وتراقب وتوجه وكم ستكلف الدولة قدومهم للعراق”.وأكمل: “نحن نعتقد أننا اليوم بحاجة إلى مستلزمات طبية وصحية ووقائية للكادر الطبي والمواطنين وتوعية (حيث نعاني من نقص وضعف شديد) أكثر من الحاجة للكادر الطبي الذي لن يختلف عن الكادر العراقي الموجود”.وكانت دائرة صحة محافظة ميسان أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة جراء إصابة بفيروس كورونا الجديد على مستوى المحافظة، وهي خامس حالة وفاة على مستوى البلاد بين 56 إصابة.وحصلت وكالة “يقين” على نسخة من قرار مجلس الوزراء بالموافقة على دخول الملاكات الصينية إلى العراق:

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