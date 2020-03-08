اقليم كوردستان يعلن ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/08 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان مساء اليوم الاحد عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، انه خلال الساعات الـ24 الماضية تم اخضاع 56 مشتبها باصابته بالفيروس للفحوصات المختبرية، مشيرا الى ان نتائج ثلاثة منهم ظهرت موجبة وانهم حاملون للفيروس.

تتمة..

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