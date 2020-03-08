مقتل 7 أشخاص وتسمم 48 في إيران بسبب شربهم خمورا مغشوشة لإعتقادهم بقدرتها على توفير الوقاية من كورونا

2020/03/08 | 22:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام إيرانية، عن وفاة واصابة عشرات المواطنين بالتسمم، بسبب شربهم خمورا مغشوشة جنوب غربي البلاد.

وذكر الاعلام الإيراني، ان ستة وخمسين شخصا من أهالي مدينة الاحواز، أصيبوا بحالات تسمم شديدة، بعد قيامهم بتناول خمور صناعية تبين لاحقا انها غير صالحة، لإعتقادهم بقدرتها على توفير الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، بعد تداول انباء عن إمكانية الوقاية من العدوى، من خلال تناول المشروبات الكحولية، مشيرة الى وفاة سبعة من بين المصابين على الفور، ونقل الاخرين الى المستشفى لتلقي العلاج.

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