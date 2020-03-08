اردوغان: مقتل 59 جنديا تركيا في إدلب بسوريا منذ إطلاق عملية درع الربيع

2020/03/08 | 22:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مقتل تسعة وخمسين جنديا تركيا في إدلب بسوريا منذ إطلاق عملية درع الربيع.

وقال أردوغان، إن توجيه النظام السوري كافة قواته نحو إدلب في وقت يخضع ثلث أراضيه لاحتلال تنظيم يا به كا الإرهابي يشير إلى غايات ومآرب أخرى، موضحا أن تركيا لا تنوي أبدا احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية،وأكد أردوغان أن غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة نحو أربعة ملايين سوري على أراضيها ومليون ونصف المليون في إدلب على حدودها إلى منازلهم بشكل آمن.

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