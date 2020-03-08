2020/03/08 | 22:20 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..لجنة المسابقات تقرر اقامة مباراة نفط الوسط مع اربيل على ملعب الشعب الدولي الثلاثاء المقبل الساعة 3:00 عصرا

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