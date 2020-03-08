صحة النجف توضح بشأن الاصابة الجديدة التي سجلت اليوم بكورونا

2020/03/08 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

اصدرت دائرة صحة النجف، الاحد، توضيحا بشأن الاصابة الجديدة التي سجلت اليوم بكورونا.

وقالت الدائرة ف...





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