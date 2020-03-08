صحة المثنى تعلن اول اصابة بفايروس كورونا في المحافظة

2020/03/08 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ المثنى

اعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الاحد، عن ظهور اول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال مدير عام الدائرة، عون هاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم تسجيل ظهور اول حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا لفتاة ثلاثينية كانت في زياره لمدينة كربلاء مؤخراً، تسكن في قضاء الخضر".واضاف انه "تم أتخاذ الاجراءات الصحية معها ونقلها الى ردهة الانتقالية في مستشفى الحسين التعليمي في السماوة".

بغداد اليوم - النجف

اصدرت دائرة صحة النجف، الاحد، توضيحا بشأن الاصابة الجديدة التي سجلت اليوم بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان، "تود دائرة صحة النجف الاشرف ان توضح ان الاصابة بفايروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها اليوم تعود لمواطن من ابناء المح

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، عن تسجيل ثالث حالة إصابة مُثبتة ومؤكدة مختبرياً في المحافظة عن طريق العدوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تبين إكتشاف حالة مواطن مصاب بفيروس كورونا المُس

بغداد اليوم- بغداد

اكدت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، إصابة شخص يبلغ من العمر 62 عاماً بفيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه تم "تأكيد تشخيص حالة اصابة بفايروس كورونا وذلك لمواطن يبلغ من العمر 62 عاما من سكن

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