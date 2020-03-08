السلطات المحلية في كربلاء تمنع وفد نادي اربيل من السكن في فنادق المحافظة

2020/03/08 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ خاص

كشف المنسق الاعلامي لنادي اربيل ريبين رمزي اليوم الاحد،( 8 آذار 2020)، عن منع وفد النادي بالكرة من ا...





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