2020/03/08 | 22:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة : تهيئة مختبر الصحة العامة لفحص الحالات المشتبه إصابتها بفايروس كورونا بالمحافظة دون إرسالها لبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 22:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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