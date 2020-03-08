سوريا توقف الزيارات والرحلات مع الأردن والعراق ودول اخرى بسبب كورونا

2020/03/08 | 22:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء السوري تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار (العراق والأردن) أفرادا ومجموعات بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر، والدول التي أعلنت ح...

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