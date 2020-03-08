يونايتد يفرض هيمنته ويسقط السيتي مجدداً

2020/03/08 | 22:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حسم مانشستر يونايتد مباراة الديربي أمام غريمه السيتي بهدفين دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي اليونايتد كل من أنطوني مارسيال (30) وسكوت ماكتوميناي (96).

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 57 نقطة في المركز الثاني.

وفرض اليونايتد هيمنته على الديربي بعدما فاز ذهاباً وإياباً في دوري الموسم الحالي.

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