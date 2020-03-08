بالفيديو.. الجراد الصحراوي بالملايين يقتحم قضاء الزبير في البصرة

2020/03/08 | 22:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: هاجمت الملايين من الجراد الصحراوي، اليوم الاحد، قضاء الزبير شرقي محافظة البصرة جنوب العراق.وعلمت “يس عراق” عبر شهود عيان ان “اسراب الجراد القادمة من دول الخليج العربي، اقتحمت عددا من مناطق القضاء واستمرت بالطيران باتجاه سوق سوادي وسط القضاء الزبير”.

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