بعد أول وفاة.. ميسان تحجر قرية بالكامل لمواجهة كورونا وتوجيهات لناحية السلام تنفذ بـ”القوة” (صور)

2020/03/08 | 22:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت السلطات في محافظة ميسان، اليوم الاحد، اتخاذ اجراءات لإيقاف تفشي كورونا، بعد أول وفاة لمصاب بالفيروس، لترتفع سلسلة الوفيات في العراق الى ست حالات.وقال بيان للحكومة المحلية، أطلعت عليه “يس عراق”، انه “تم التو وأظهرت صور متداولة دفن جثة المصاب في مقبرة بعيدة عن مركز المحافظة وعلى عمق كبير باستخدام […]

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