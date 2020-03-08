ميثم الجنابي - الأحزاب السياسية الشيعية : من ظلال الروح إلى ضلال العقل الوطني(2-3)

2020/03/08 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي في نقد تقاليد وهوية الأحزاب السياسية في العراق(6)إن تأمل تاريخ ظهور ومسار الأحزاب السياسية الشيعية في العراق يكشف عن طبيعة الاختلاف بين نمطين في الموقف من علاقة الإسلام بالدولة.ولا يرتقي هذا الاختلاف إلى مصاف الرؤية السياسية فحسب، بل وله أسسه الوطنية والقومية الأخرى.بمعنى أن الوعي الشيعي العراقي يسعى لتأسيس فكرته عن النظام السياسي انطلاقا من تجاربه الخاصة، بوصفه اجتهادا خاصا.ومن ثم تمتع......

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