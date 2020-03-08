صالح لشمخاني: وجوب التعاون للحد من انتشار كورونا

2020/03/08 | 22:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني.

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