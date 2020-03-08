2020/03/08 | 22:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى تعلن عن اول اصابة بفيروس كورونا في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 22:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى تعلن عن اول اصابة بفيروس كورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى تعلن عن اول اصابة بفيروس كورونا في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).