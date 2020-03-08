“درع أوربا” قوات الحدود اليونانية تطرد المهاجرين بعد تجريدهم من ملابسهم (صور)

2020/03/08 | 22:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق أعلنت اليونان أنها ستبني جدارا عازلا لمنع وصول المهاجرين، فيما وصف عدة مسؤولين أوربيين اليونان بأنها “درع اوربا” في مواجهة ازمة مهاجرين جديدة تشابه تماماً احداث العام 2015، بعدما فتحت تركيا حدودها المشتركة مع اليونان، وأخلت نقاط المراقبة هناك.وذكرت “رويترز” أن القوات اليونانية استخدمت اليوم مدفع مياه لتفريق المحتشدين على […]

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