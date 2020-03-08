وزيرا داخلية وصحة إقليم كردستان يسلطان الضوء على آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا

2020/03/08 | 22:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية بحكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، ان اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في الإقليم، ستجتمع يوم غد الاثنين، لإصدار توصيات جديدة بشأن أزمة الفيروس، ومراجعة التدابير السابقة.

وأكد أحمد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي، ان حكومة الإقليم لم تتخذ لغاية الان، قرارا بغلق الطرق بين محافظاتها وباقي المحافظات العراقية، مشددا على ضرورة التقليل من التنقل بين المحافظات حفاظا على سلامة المواطنين.

وأضاف أحمد ان بعض المواطنين تم تهريبهم الى الإقليم، من دول الجوار وعلى الرغم من اغلاق المعابر الحدودية، لافتا الى ان بعضا من هؤلاء بادروا بأنفسهم لإجراء الفحوصات، فيما تتم متابعة الاخرين من قبل الجهات المعنية.

من جهته أشار وزير الصحة الى نجاح حكومة كردستان، في فرض الحجر الصحي على الوافدين من المناطق الموبوءة، والاشخاص المشتبه بإصابتهم بالفيروس، لافتا الى قيام وزارة صحة الإقليم، بإجراء تنسيق على اعلى المستويات مع نظيرتها الاتحادية، في ملف مكافحة انتشار الفيروس.

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