استنفار صحي بصلاح الدين بعد اشتباه باصابة مواطن بفيروس

2020/03/08 | 22:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدينأعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد ،استنفار كوادرها الصحية للوقاية من فيروس كورونا، كاشفة عن نتيجة فحص مشتبه بالاصابة بالفيروس. وقال محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل في بيان ، إن "نتائج الفحص المختبري أظهرت عدم اصابة المريض الراقد بالحجر الصحي في قضاء بلد بفيروس كورونا، ما يؤكد خلو محافظة صلاح الدين من هذا الفيروس بعد حملة التوعية والاجراءات الاحترازية واستنفار الكوادر الصحية في عموم مدن المحافظة". ودعا خليل "المواطنين الى المزيد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سلامة الموقف الصحي في صلاح الدين". يشار الى أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية، بلغ لحد الآن، 55 اصابة، وفق وزارة الصحة.

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