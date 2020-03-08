كردستان تنفي انباء اغلاق حددودها امام الوافدين من المحافظات العراقية بسبب

2020/03/08 | 22:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل قال وزير الداخلية في حكومة الاقليم، الاحد، إن كردستان لم تتخذ قرارا بغلق الطرق بين محافظاتها والمحافظات العراقية الأخرى حتى اللحظة، فيما اعلن وزير صحة الاقليم، تمكن الجهات المعنية من فرض الحجر الصحي على الوافدين من الخارج والاشخاص المشتبه باصاباتهم بكورونا.جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الصحة سامان برزنجي، ووزير داخلية الاقليم ريبر أحمد، حيث نفى الأخير اغلاق الطرق بين مدن اقليم كردستان والمحافظات العراقية الاخرى إلا أنه اكد على ضرورة التقليل من التنقل بين المحافظات حفاظا على سلامة المواطنين.واشار احمد الى ان "المعابر قد تم اغلاقها إلا ان بعض المواطنين تم تهريبهم الى الاقليم من دول الجوار عبر طرق غير رسمية، ومنهم من جاء بنفسه لإجراء الفحوصات والبعض الآخر تم متابعتهم من قبل الجهات المختصة".واكد على ان "كافة القنصليات في الاقليم ابدت استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة في اطار مكافحة كورونا وخصوصا قنصلية الصين"وأشار وزير داخلية الاقليم إلى أنه "سيتم الاعلان يوم غد عن تعليمات وتوصيات جديدة في اطار مواجهة فيروس كورونا".من جهته أعلن وزير الصحة سامان البرزنجي عن "نجاح حكومة كردستان في فرض الحجر الصحي على الوافدين من الخارج والاشخاص المشتبه باصابتهم بفيروس كورون".وقال برزنجي "نجحنا في فرض الحجر الصحي على الوافدين من البلدان الموبوءة الى الاقليم والاشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا".واكد برزنجي ان "التنسيق جار على اعلى المستويات بين وزارة صحة الاقليم و وزارة الصحة الاتحادية في موضوع مكافحة الفيروس".وكشف برزنجي عن الحالة الصحية للمرأتين المصابتين بفيروس كورونا في اربيل ، مؤكدا ان "حالتهما مستقرة كما انه قد تم اخضاع اسرهم للفحوصات وتبين خلوهم من المرض".وكانت وسائل علام افادت نقلا عن مواطنين باغلاق كردستان حدودها امام الوافدين من باقي المحافظات العراقية الاخرى .

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