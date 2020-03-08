2020/03/08 | 22:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ديالى، يوم الأحد، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز، إنه "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع الحصيلة المؤكدة إلى 3".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن ثالث إصابة بكورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن ثالث إصابة بكورونا في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).