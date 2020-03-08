طائرة عسكرية عراقية تنقل جثامين ضحايا حادث السير في سوريا

2020/03/08 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كربلاء

اعلنت الامانة العامة للعتبة العباسية، اليوم الاحد، عن انطلاق الطائرة العسكرية لنقل المصابين وجثامين العراقيين حادث السير الذي وقع في سوريا.

وذكرت العتبة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه انطلقت، مساء الأحد الطائرة العسكريّة التابعة لوزارة الدفاع العراقية حاملة وفد العتبة العباسية وبرفقته ممثلون عن الحكومة المحليّة في كربلاء المقدّسة وفريق طبي من دائرة صحتها، لنقل جثامين حادث السير الذي وقع في أطراف مدينة دمشق السوريّة لزائري مرقد السيدة زينب عليها السلام من العراقيين".

بغداد اليوم - النجف

اصدرت دائرة صحة النجف، الاحد، توضيحا بشأن الاصابة الجديدة التي سجلت اليوم بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان، "تود دائرة صحة النجف الاشرف ان توضح ان الاصابة بفايروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها اليوم تعود لمواطن من ابناء المح

بغداد اليوم _ المثنى

اعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الاحد، عن ظهور اول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة، عون هاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم تسجيل ظهور اول حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا لفتاة ثلاثينية ك

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، عن تسجيل ثالث حالة إصابة مُثبتة ومؤكدة مختبرياً في المحافظة عن طريق العدوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تبين إكتشاف حالة مواطن مصاب بفيروس كورونا المُس

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