2020/03/08 | 22:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف النصر في العراق، حيدر العبادي، وبلقاء موسع مع رئيس مجلس الامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني أهمية العلاقات العراقية الايرانية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي وشمخاني يبحثان أهمية العلاقات بين البلدين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي وشمخاني يبحثان أهمية العلاقات بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).