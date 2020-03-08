ماذا جری في لقاء شمخاني بالرئيس العراقي في بغداد؟

2020/03/08 | 22:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني في قصر السلام في العاصمة بغداد....

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