صحة كركوك: لدينا 3 حالات اصابة بفايروس كورونا


صحة كركوك: لدينا 3 حالات اصابة بفايروس كورونا
2020/03/08 | 23:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صحة كركوك: لدينا 3 حالات اصابة بفايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 23:13.

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