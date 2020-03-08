رسميا: اقامة مباراة اربيل ونفط الوسط على ملعب الشعب

2020/03/08 | 23:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت لجنة المسابقات تغير مكان اقامة مباراة نفط الوسط مع اربيل .

وستكون المباراة على ملعب الشعب الدولي الثلاثاء المقبل الساعة 3:00 عصرا.

وجاء القرار بعد منع وفد نادي اربيل بكرة القدم من دخول اربيل بسبب فايروس كورونا.

وجاء القرار من قيادة عمليات كربلاء منع وفد نادي اربيل بكرة القدم من الدخول الى مقر اقامته في المحافظة بسبب فايروس كورونا.

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