2020/03/08 | 23:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخصيتان مرشحتان لرئاسة الحكومة الجديدة.. والحسم الاسبوع المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 23:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شخصيتان مرشحتان لرئاسة الحكومة الجديدة.. والحسم الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شخصيتان مرشحتان لرئاسة الحكومة الجديدة.. والحسم الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).