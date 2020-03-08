وول ستريت جورنال: سلطات السعودية بدأت بالإفراج عن بعض الأمراء المحتجزين

2020/03/08 | 23:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن السلطات السعودية بدأت اليوم الأحد الإفراج عن الأمراء والمسؤولين الذي تم احتجازهم ضمن حملة أمنية واسعة في اليومين الماضيين.

وأشارت مصادرالصحيفة، حسب تقرير لها نشر اليوم الأحد، إلى أن إخلاء سبيل بعض المعتقلين يأتي في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى إنهاء الشائعات بشأن الحالة الصحية للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، البالغ من العمر 84 عاما من عمره.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن قائمة المفرج عنهم تشمل كلا من وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووالده، أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، بعد أن تم استدعاؤهما إلى المحكمة الملكية للاستجواب.

وذكرت مصادر الصحيفة أنهما احتجزا للاستجواب في إطار حملة أمنية تم خلالها القبض على عشرات الأمراء والمسؤولين وبدأت يوم الجمعة في محاولة من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتوحيد السلطة في العائلة الملكية.

وخلال الحملة ذاتها تم القبض على اثنين من أبرز أعضاء العائلة الملكية، وهما الأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف، اللذين ما زالا قيد الاحتجاز.

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