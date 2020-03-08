التميمي ينفي إدخال ايرانيين عنوة إلى سامراء

2020/03/08 | 23:15 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- نفى المتحدث باسم سرايا السلام صفاء التميمي ،الأحد، تدخل السرايا بإدخال الزوار الإيرانين عنوة إلى سامراء المقدسة ، مؤكدا ان مسؤولية تفتيش المدنين والزوار ليست من مهام السرايا.وقال التميمي في تصريح صحفي ، ان “ما ورد عن لسان النائب مثنى السامرائي بادخال السرايا زوارا ايرانين عنوة إلى سامراء المقدسة عار عن الصحة ، ...

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