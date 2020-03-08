رغم اتفاق التهدئة… تركيا تواصل حشد قوّاتها في إدلب

2020/03/08 | 23:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكريّة جديدة إلى مناطق الشمال السوري، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب منذ يوم الخميس الماضي.وأفادت مصادر محليّة لموقع الحل بدخول رتل

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