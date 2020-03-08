مسيراتٌ نسويّة في يوم المرأة: التنكيل بِحَقّنا مُجرّد غُبار

2020/03/08 | 23:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت في يومها العالمي، نزلَت النسوة العراقيات إلى ميادين الاحتجاجات في العاصمة #بغداد، وكذا في محافظات الوسط والجنوب العراقي، بمسيرات حاشدة تحت عدّة أوسمَة، منها: #شذر_آذار، و

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