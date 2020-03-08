ارتفاع حاد بالوفيات.. إيطاليا الأكثر تضرراً بكورونا بعد الصين

2020/03/08 | 23:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تزداد الأوضاع في إيطاليا تأزما يوما بعد يوم بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت السلطات، الأحد، تسجيل 133 حالة وفاة جديدة، لتصبح بهذا الارتفاع الحاد لحصيلة الضحايا أكثر الدول تضررا بعد الصين.

ومع حصيلة الوفيات الجديدة، يصل العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 366 شخصا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبدأت السلطات الإيطالية، الأحد، فرض حجر صحي على ملايين الأشخاص شمالي البلاد، في أحدث خطوات احتواء الفيروس المتفشي في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، وقع مرسوما رئاسيا، ليل السبت، يدخل بموجبه جزء من شمالي البلاد في الحجر الصحي.

وأعلن كونتي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" توقيع هذا المرسوم الذي سيفرض قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا.

والمناطق المشمولة بالحجر، هي كامل منطقة لومبارديا التي تضم مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومنطقة البندقية وشمال منطقة إيميليا رومانيا وشرق بييمونتي.

ويعيش في هذه المناطق أكثر من 16 مليون شخص، موزعين على 14 مقاطعة.

كما أعلن المرسوم إغلاق المتاحف والمسارح وصالات السينما، وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد.

وطلبت إيطاليا 22 مليون كمامة طبية، لمواجهة انتشار كورونا، مع إقبال اناس الكثيف على شرائها، مما أدى إلى شحها في الأسواق.

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