2020/03/08 | 23:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة توصي بتهيئة مختبر بالمحافظة لفحص حالات الاشتباه بكورنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 23:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة توصي بتهيئة مختبر بالمحافظة لفحص حالات الاشتباه بكورنا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة توصي بتهيئة مختبر بالمحافظة لفحص حالات الاشتباه بكورنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).