2020/03/08 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ كربلاء

اعلنت الامانة العامة للعتبة العباسية، اليوم الاحد، عن انطلاق الطائرة العسكرية لنقل المصابين وجثامين العراقيين حادث السير الذي وقع في سوريا.

وذكرت العتبة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه انطلقت، مساء الأحد الطائرة العسكريّة

بغداد اليوم - النجف

اصدرت دائرة صحة النجف، الاحد، توضيحا بشأن الاصابة الجديدة التي سجلت اليوم بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان، "تود دائرة صحة النجف الاشرف ان توضح ان الاصابة بفايروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها اليوم تعود لمواطن من ابناء المح

بغداد اليوم _ المثنى

اعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الاحد، عن ظهور اول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة، عون هاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم تسجيل ظهور اول حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا لفتاة ثلاثينية ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة ذي قار تخلي الطابق الثاني في مستشفى الحسين وتمنح موظفيه اجازة اجبارية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة ذي قار تخلي الطابق الثاني في مستشفى الحسين وتمنح موظفيه اجازة اجبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).