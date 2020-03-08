2020/03/08 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر تقدم شكرها لموقف العراق الداعم للحقوق التأريخية المائية لمصر في مفاوضات سدّ النهضة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 23:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تقدم شكرها لموقف العراق الداعم للحقوق التأريخية المائية لمصر في مفاوضات سدّ النهضة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تقدم شكرها لموقف العراق الداعم للحقوق التأريخية المائية لمصر في مفاوضات سدّ النهضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).