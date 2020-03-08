2020/03/08 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة: وصول خمس نتائج جديدة لحالات اشتباه إصابة بفايروس كورونا ظهرت سلبية خالية من الإصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 23:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة: وصول خمس نتائج جديدة لحالات اشتباه إصابة بفايروس كورونا ظهرت سلبية خالية من الإصابة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة: وصول خمس نتائج جديدة لحالات اشتباه إصابة بفايروس كورونا ظهرت سلبية خالية من الإصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).