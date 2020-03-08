رئاستا الجمهورية والنواب: المرأة أيقونة الوطن ورمز الإبداع والتألق

2020/03/08 | 23:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

هنأَ رئيسا الجمهوريةِ برهم صالح ومجلسِ النواب، محمد الحلبوسي، المرأةَ العراقيةَ ونساءَ العالمِ بمناسبةِ الذكرى السنويةِ لعيدِهنّ العالمي، في حين لفتا إلى أنَ المرأةَ العراقيةَ هي أيقونة الوطن ورمز الإبداع والتألق.

وقال رئيس الجمهورية، في بيان: «تمر علينا اليوم الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي، ويسرني أن أتقدم إلى العراقيات ونساء العالم أجمع بأزكى التهاني، متمنياً لهن عاماً مليئاً بالنجاحات في تحقيق أمانيهن ومطالبهن».

واضاف صالح أن «المرأة العراقية هي أيقونة الوطن، ورمز الإبداع والتألق، كانت العنصر الفعال في مسيرة النضال والكفاح ضد الأنظمة القمعية، والعصابات الإرهابية وأيديولوجياتها الفاسدة التي أدت الى اضطهاد وبيع واغتصاب عراقيات لا لشيء، إلا لكونهن من دين او مذهب او عرق مختلف، وما تعرضت له أخواتنا وبناتنا الايزيديات مازال جرحاً في قلوبنا حين نستذكر ضحايا الإرهاب».

وتابع صالح أنه «انطلاقاً من إيماننا الراسخ بان الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في مختلف أوجه الحياة، فاننا نشدد على أننا أمام مسؤولية وطنية تحتّم علينا بذل مزيدٍ من الجهد في اصدار التشريعات القانونية لمناهضة العنف ضد المرأة، والدفع باتجاه التصويت على (مشروع قانون مناهضة العنف الأسري)».

من جهته، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في تغريدة على «تويتر»: «إلى العراقية أمًّا وأختًا وبنتًا وزوجةً تحية إليها..



وهي تصنع الحياة إلى جانب الرجل».

واضاف الحلبوسي «سيدة دولة وبيت وموظفة ومبدعة ومعلمة أجيال وصانعة رجال.



إليك صابرة محتسبة بشهدائها وجرحاها من أجل عراق أعظم وأجمل وأكثر أمنًا وتقدمًا «عظيم الاعتزاز والتقدير أيتها الحرة الأبية كل عام وأنتِ بخير».

وفي السياق نفسه، أثنى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، في بيان، «على الدور الكبير والتضحيات الوطنية النبيلة التي قدمتها المرأة العراقية طوال فترة النظام الدكتاتوري والحروب والصراعات التي أحاطت بها، وصولاً إلى مرحلة المواجهة ضد الإرهاب التي كان لها أدوار بارزة في تقديم الدعم والاستبسال جنبا إلى جنب مع مقاتلينا الأبطال ، وكانت رمزاً لا يستهان به للإخلاص والصبر والشموخ» .

وشدد الكعبي على «دور المرأة الريادي في بناء الوطن والمجتمع والأسرة»، مؤكداً «حرص مجلس النواب على تشريع القوانين كافة التي ترعى المرأة وتُعنى بحقوقها ومكانتها على الصعيد القيادي والإداري،لا سيما مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة، إضافة إلى منحها دور أكبر يوازي جدارتها وكفاءتها ضمن المفاصل السياسية والاجتماعية والمهنية وغيرها».

كما قدم نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد أزكى آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى نساء العراق في عيد المرأة، مستذكراً الدور الكبير للمرأة وتاريخها المشرف واستحقاقها مع الرجل في بناء المجتمع وحجم تضحياتها طيلة مسيرتها المشرقة على مر

العصور.

في حين جددت لجنة المراة والاسرة والطفولة النيابية دعوتها للرئاسات الثلاث الى توفير الدعم القانوني والحكومي من خلال إعداد مشروعات من شأنها دعم المرأة واسنادها وحمايتها اسريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

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